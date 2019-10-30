Госконтроль «вскрыл проблемы» в РНПЦ онкологии перед визитом Лукашенко

Президент посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии и поручил разобраться с очередями на проведение медицинских операций.

«Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности в очереди нет? — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — В то же время Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной».

По словам главы государства, накануне его посещения в РНПЦ побывали сотрудники Комитета госконтроля. В беседе с врачами и пациентами они «вскрыли проблемы». «Сегодня этот центр критикуют: прозрачной очередности нет, кто как решит по операциям, так и будет, люди месяцами стоят для того, чтобы прооперироваться», — рассказал Лукашенко о результатах проверки.

Директор РНЦП Олег Суконко отметил, что операционный день начинается в 9 утра, и в день здесь могут сделать до 100 операций. По его словам, в учреждении готовы делать еще больше операций, но «не все зависит от врачей».

Лукашенко поручил разобраться с ситуацией. «Я привык к докладам и рапортам чиновников, а потом оказывается совершенно по-другому. Я абсолютно не верю, что здесь нет проблем», — заявил он.

Также Лукашенко принял участие в церемонии открытия пансионата для пациентов и их сопровождающих на территории РНПЦ. Глава государства потребовал обеспечить врачей современным медицинским оборудованием.