Пазьняк призвал распустить ПЕН-центр из-за исключения Северинца

По мнению главы Консервативно-христианской партии БНФ Зенона Пазьняка, организацию лучше распустить как «не отвечающую культуре, свободе, демократии и белорусским национальным интересам».

Источник: belaruspartisan.org

«Когда-то Василь Быков, вручая мне удостоверение члена ПЕН-центра, почему-то сказал: "Вот, может, придется однажды поддержать". Теперь уже и поддерживать нечего. Организацию лучше распустить как не отвечающую культуре, свободе, демократии и белорусским национальным интересам. Разумеется, этого не произойдет. Да и режиму надо, чтобы можно было насмехаться над "свядомыми", которые там "жужжат", кто из них лучший педераст», — написал политик на сайте «Беларуская салідарнасць» .

«Буквально несколько проникших туда девиантов развалили весь так называемый "центр". По-видимому, впервые открыто зазвучала там ненависть к Христианству, к Богу и ко всему белорусскому, — полагает Пазьняк. — Продемонстрирована точная копия, как на Западе в левацких извращенских кругах».