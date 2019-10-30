Пазьняк призвал распустить ПЕН-центр из-за исключения Северинца

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По мнению главы Консервативно-христианской партии БНФ Зенона Пазьняка, организацию лучше распустить как «не отвечающую культуре, свободе, демократии и белорусским национальным интересам».

Источник: belaruspartisan.org

«Когда-то Василь Быков, вручая мне удостоверение члена ПЕН-центра, почему-то сказал: "Вот, может, придется однажды поддержать". Теперь уже и поддерживать нечего. Организацию лучше распустить как не отвечающую культуре, свободе, демократии и белорусским национальным интересам. Разумеется, этого не произойдет. Да и режиму надо, чтобы можно было насмехаться над "свядомыми", которые там "жужжат", кто из них лучший педераст», — написал политик на сайте «Беларуская салідарнасць».

«Буквально несколько проникших туда девиантов развалили весь так называемый "центр". По-видимому, впервые открыто зазвучала там ненависть к Христианству, к Богу и ко всему белорусскому, — полагает Пазьняк. — Продемонстрирована точная копия, как на Западе в левацких извращенских кругах».

Павла Северинца исключили из ПЕН-центра 29 октября. Он не был согласен с политикой прежнего руководства организации, которое, по его мнению, выражало марксистские взгляды и выступало с позиций представителей сексуальных меньшинств. Почетный председатель ПЕН-центра Лявон Борщевский покинул организацию сразу после этого. Поэт и экс-кандидат в президенты Владимир Некляев заявил, что ПЕН-центр потерял свою репутацию.
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Тэги: ЛГБТ Белорусский ПЕН-центр Персона: Зенон Пазьняк Павел Северинец

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