Киноклуб «Артформат» покажет в Минске фильм о Юрии Шевчуке

Видеосервис VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen открывают киноклуб «Артформат».

На первой встрече 3 ноября на большом экране покажут документальный фильм Павла Селина «Юра музыкант» о бессменном лидере группы «ДДТ» Юрии Шевчуке.

Закулисье концертов, работа над альбомами, репетиции и выступления перед многотысячными залами в десятках городов — чтобы все это зафиксировать, съемочная группа сопровождала музыканта на протяжении 11 лет.

«За эти годы съемки то прекращались, то каким-то чудом возобновлялись. Зачем я это делал? Затем, что для меня Шевчук — своеобразный камертон реальности. Он как никто способен пропустить через себя жизнь и облечь ее в слово. А этот фильм — попытка глазами моего героя увидеть, как изменилась Россия за 11 лет, стихи Шевчука и он сам, его музыка, группа ДДТ», — отметил автор сценария и режиссер Павел Селин.

Свое кино этот известный российский журналист, знакомый зрителям по проектам канала НТВ «Программа Максимум», «Намедни», «Последнее слово» и других, приедет представить лично.

Показ фильма «Юра музыкант» состоится 3 ноября в 19:00 в кинотеатре VOKA CINEMA в ТРЦ Dana Mall.