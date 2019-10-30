Лукашенко: если Польша так развивается, чего тогда глаз положила на специалистов из Беларуси

В Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать в стране медицинских специалистов, заявил Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии.

Фото: president.gov.by

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе общения с журналистами он высказался по поводу недавнего решения Польши об упрощении правил приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза, в том числе из Беларуси. В частности, медикам, в том числе и белорусским, не придется подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике.

В связи с этим журналисты поинтересовались у Лукашенко, не боится ли государство масштабного оттока специалистов и какие решения будет принимать, чтобы не допустить этого.

«Нас это волнует, но не напрягает. Министр [министр здравоохранения Владимир Караник] говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему [нехватки врачей в медучреждениях] cнимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что Польшу многие часто ставят в пример Беларуси. «Но если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой "диктатурой"? Вы хорошо развиваетесь — пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси будут принимать меры для удержания специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

«Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — убежден Лукашенко.

Он привел в пример введение в строй комплекса общежитий почти на 350 семей для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии и учреждений здравоохранения Минской области.

«Это шикарный дом, притом не дорогой. Здесь квадратный метр, по-моему, чуть больше пятисот долларов. И надо строить такие так называемые общежития для врачей, медсестер, для тех, кто работает в больницах. Это будет очень сильно привязывать человека к этой земле», — сказал глава государства.

Что касается заработных плат, отметил Лукашенко, то «высококвалифицированные врачи в РНПЦ онкологии получают несколько тысяч долларов». «Но это высококлассные специалисты. Так и должно быть. Если ты занимаешься полезной для практики наукой, если ты высокотехнологичный хирург, ты должен получать немало», — подчеркнул он.

При этом, по словам Лукашенко, и обычные врачи, и младший медицинский персонал должны получать приемлемую зарплату.

Кроме того, считает глава государства, чтобы удержать врача, ему необходимо дать хорошее образование. К этому вопросу он пообещал вернуться зимой при посещении Минского государственного медицинского университета.

«И кое-что потом мы абсолютно на международных принципах сделаем для того, чтобы люди здесь работали», — добавил Лукашенко.