Лукашенко: если Польша так развивается, чего тогда глаз положила на специалистов из Беларуси

/ Общество
Просмотров: 771

В Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать в стране медицинских специалистов, заявил Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии.

Фото: president.gov.by


Госконтроль «вскрыл проблемы» в РНПЦ онкологии перед визитом Лукашенко

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе общения с журналистами он высказался по поводу недавнего решения Польши об упрощении правил приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза, в том числе из Беларуси. В частности, медикам, в том числе и белорусским, не придется подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике.

В связи с этим журналисты поинтересовались у Лукашенко, не боится ли государство масштабного оттока специалистов и какие решения будет принимать, чтобы не допустить этого.

«Нас это волнует, но не напрягает. Министр [министр здравоохранения Владимир Караник] говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему [нехватки врачей в медучреждениях] cнимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что Польшу многие часто ставят в пример Беларуси. «Но если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой "диктатурой"? Вы хорошо развиваетесь — пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские», — сказал он.


Лукашенко пообещал удвоить зарплаты врачам к 2025 году

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси будут принимать меры для удержания специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

«Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — убежден Лукашенко.

Он привел в пример введение в строй комплекса общежитий почти на 350 семей для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии и учреждений здравоохранения Минской области.

«Это шикарный дом, притом не дорогой. Здесь квадратный метр, по-моему, чуть больше пятисот долларов. И надо строить такие так называемые общежития для врачей, медсестер, для тех, кто работает в больницах. Это будет очень сильно привязывать человека к этой земле», — сказал глава государства.

Что касается заработных плат, отметил Лукашенко, то «высококвалифицированные врачи в РНПЦ онкологии получают несколько тысяч долларов». «Но это высококлассные специалисты. Так и должно быть. Если ты занимаешься полезной для практики наукой, если ты высокотехнологичный хирург, ты должен получать немало», — подчеркнул он.

При этом, по словам Лукашенко, и обычные врачи, и младший медицинский персонал должны получать приемлемую зарплату.

Кроме того, считает глава государства, чтобы удержать врача, ему необходимо дать хорошее образование. К этому вопросу он пообещал вернуться зимой при посещении Минского государственного медицинского университета.

«И кое-что потом мы абсолютно на международных принципах сделаем для того, чтобы люди здесь работали», — добавил Лукашенко.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Польша трудовая миграция Персона: Владимир Караник Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Минск — союзник, но с «Томагавками» в Польше Москве придется разбираться самой

Минск — союзник, но с «Томагавками» в Польше Москве придется разбираться самой

Чтобы Путин не обиделся? Лукашенко не полетит в Польшу

Чтобы Путин не обиделся? Лукашенко не полетит в Польшу

Москва будет принуждать Лукашенко показать кулак полякам

Москва будет принуждать Лукашенко показать кулак полякам

Минск боится, что Москва навяжет свою базу, если Польша начнет «бряцать оружием»

Минск боится, что Москва навяжет свою базу, если Польша начнет «бряцать оружием»