Лукашенко: хотелось бы пойти в полноценный отпуск, но это уже потом, в той жизни

Пойти в полноценный отпуск у Александра Лукашенко не получается. «У президента нет заместителей», — заявил официальный белорусский лидер, отвечая 30 октября на вопросы журналистов во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии под Минском.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, в ближайшее время у него намечена поездка на Ближний Восток. Лукашенко не назвал конкретную страну, но из контекста можно сделать вывод, что это будут Объединенные Арабские Эмират.

Эта поездка станет для Лукашенко «возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни». «Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив», — сказал президент Беларуси.

Лукашенко напомнил, что не единожды бывал в странах Ближнего Востока. По словам главы государства, в выстраивании отношений с этим регионом есть свои особенности.

«Там предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи, хоть в Беларуси это и не принято. Поэтому у меня старший сын (помощник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко. — ред.) в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут», — рассказал Лукашенко.