30 октября по всему миру закрылись посольства Израиля

30 октября из-за конфликта между Министерством иностранных дел и Министерством финансов Израиля по всему миру прекратили работу дипломатические представительства страны. Посольство Израиля закрылось также и в Беларуси.

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Основная причина недовольства — сокращение израильским Минфином расходов на содержание диппредставительств.

В сообщениях, размещенных на страницах посольств Украины , России, Франции, США, Германии и других стран, говорится: «В связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство».

Сколько времени продлится противостояние — неизвестно.

The Times of Israel пишет , что договоренности касаются выплат, покрывающих большой спектр расходов: от проведения мероприятий до транспортных. Минфин посчитал, что необходимо изменить метод возмещения средств, а также налогообложения. Из-за нарушения договоренностей сотрудникам консульств и посольств придется погасить «тысячи долларов задолженностей».

Издание также сообщило о том, что израильские дипломаты уже давно жалуются на низкие зарплаты и устраивают забастовки.

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