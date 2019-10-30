Лукашенко мечтает, что белорусские врачи найдут лекарство от рака

Президент Беларуси был бы рад, если бы белорусским врачам удалось найти способ излечения от рака.

Об этом Александр Лукашенко сказал, отвечая 30 октября на вопросы журналистов во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии под Минском.

«Какой был бы подарок не только мне, но и всем нам! Хоть они (врачи. — ред.) и эффективно работают — 70-75% людей живут, но ведь 30% погибают. Правда, и люди сами виноваты, не вовремя диагностируя эту болезнь. Но нам бы победить эту болезнь, человечество бы вздохнуло глубже и полной грудью. Вот это был бы подарок!» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как отмечал ранее БелаПАН, за последние пять лет общая онкологическая заболеваемость в Беларуси увеличилась на 11%, смертность от рака выросла на 2%. Среди трудоспособного населения заболеваемость увеличилась на 12%, а смертность сократилась на 4,5%.