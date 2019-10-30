В Полоцком районе пассажир напал с ножом на таксиста

17-летний парень с ножом напал на водителя такси на автомобильной трасе Р14 в районе деревни Бездедовичи Полоцкого района.

Поздно вечером 29 октября нетрезвый молодой человек сел в такси возле ресторана «Двина» и попросил 44-летнего водителя довезти его до деревни Фариново Полоцкого района. В качестве залога за поездку предложил мобильный телефон — денег при себе у него не оказалось, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Когда такси проезжало новополоцкую промзону, пассажир сообщил о плохом самочувствии и попросил остановить автомобиль. Затем он достал нож и два раза ударил им в голову таксиста, требуя отдать телефон.

В процессе завязавшейся драки нападавший сбежал, испугавшись случайных свидетелей.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в лесополосе — им оказался 17-летний житель агрогородка Рудня, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.