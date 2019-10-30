Видеофакт. На трассе «Минск-Гродно» грузовик сбил велосипедистку

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Сегодня около 13.00 в Щучинском районе на трассе М6 «Минск-Гродно» произошло смертельное ДТП — грузовик сбил велосипедистку.

 

 

Водитель грузовика перевозил кукурузу из Гродно в Лиду на автомобиле «MAN» с полуприцепом. 70-летняя женщина пересекала проезжую часть слева направо.

Водитель попытался избежать столкновения, сигналил, однако наезда избежать не удалось — пожилая женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Установлено, что водитель грузовика, житель Кореличского района 1992 года рождения, был в трезвом состоянии.

 

 

 
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Тэги: ДТП Персона: Ольга Чемоданова Город: Гродно Лида Минск

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