Активиста Арсения Чигиря сняли с выборов

Кандидат в депутаты Палаты представителей Арсений Чигирь лишен регистрации.

Как пишет БелаПАН, Чигирь, выдвигавшийся от Партии БНФ по Бобруйскому-Первомайскому округу № 79, 29 октября получил второе предупреждение и сразу после этого был снят с выборов.

«Официальная причина — он вовремя не дал данные банковского счета кандидата. При этом в законе не прописано, что каждый кандидат обязан предоставлять номер счета. Это необходимо, только если ему надо использовать средства для проведения агитации, изготовления продукции. Если он не собирался ничего печатать, по закону это не может быть поводом для предупреждения», — сообщил Евгений Афнагель, координатор кампании «Европейская Беларусь», активистом которой является Чигирь.

Он подчеркнул, что кандидат обжаловал решение окружного избиркома в Могилевском облизбиркоме.

По мнению Афнагеля, снятием кандидатов власти пытаются не допустить появления обращений кандидатов от кампании в эфире. Из обращений 14 зарегистрированных кандидатов «Европейской Беларуси» транслировалось только два, а в государственных изданиях не была опубликована программа ни одного кандидата.

«Их задача не допустить наших представителей на телевидение и радио, потому что все они говорят о смене власти, диктатуре, преступлениях сегодняшних властей. Они не готовы, чтобы люди это услышали», — сказал Афнагель.

Координатор «Европейской Беларуси» пояснил, что все кандидаты продолжат вести информационную кампанию, поскольку их жалобы на решения окружных избиркомов находятся на рассмотрении в вышестоящих инстанциях.

У «Европейской Беларуси» в предвыборной кампании осталось шесть кандидатов, которые не отстранялись от участия окружными избиркомами: два — в Минске, по одному — в Слониме, Мозыре, Светлогорске и Орше.

Ранее сообщалось, что в столичном Пушкинском избирательном округе № 103 отменена регистрация кандидата в депутаты Павла Юхневича, в Уручском округе № 109 — Ольги Николайчик, в Партизанском округе № 110 — Артема Черняка, в Чкаловском округе № 96 — Оксаны Юшкевич, в Брестском-Западном округе № 1 — Полины Шарендо-Панасюк.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.