Наркоделец поставлял в столицу гашиш из Санкт-Петербурга

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Сотрудники столичного наркоконтроля обнаружили в ванной комнате у 29-летнего мужчины, жителя Минского района, крупную партию наркотиков.


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Сотрудники милиции нашли в автомобиле молодого человека сверток с 6,5 г гашиша.  В ходе беседы выяснилось, что он хранит дома крупную партию запрещенных веществ для продажи, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В ванной комнате квартиры, где проживал наркоделец, обнаружено и изъято 436 граммов гашиша, 20 грамм марихуаны и 10 таблеток MDMA.

Также сотрудники наркоконтроля обнаружили в квартире электронные весы, изоленту и жестяные банки, в которых находился наркотик, закамуфлированный под камень.

В ходе следствия мужчина пояснил, что более шести месяцев приобретает наркотики в Санкт-Петербурге, затем доставляет их в Минск и самостоятельно занимается расфасовкой и распространением закладок. В данный момент устанавливается причастность наркодельца к организации интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов.

 

 
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Тэги: наркооборот продажа наркотиков Город: Минск Санкт-Петербург

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