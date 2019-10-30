Наркоделец поставлял в столицу гашиш из Санкт-Петербурга

Сотрудники столичного наркоконтроля обнаружили в ванной комнате у 29-летнего мужчины, жителя Минского района, крупную партию наркотиков.

Сотрудники милиции нашли в автомобиле молодого человека сверток с 6,5 г гашиша. В ходе беседы выяснилось, что он хранит дома крупную партию запрещенных веществ для продажи, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В ванной комнате квартиры, где проживал наркоделец, обнаружено и изъято 436 граммов гашиша, 20 грамм марихуаны и 10 таблеток MDMA.

Также сотрудники наркоконтроля обнаружили в квартире электронные весы, изоленту и жестяные банки, в которых находился наркотик, закамуфлированный под камень.

В ходе следствия мужчина пояснил, что более шести месяцев приобретает наркотики в Санкт-Петербурге, затем доставляет их в Минск и самостоятельно занимается расфасовкой и распространением закладок. В данный момент устанавливается причастность наркодельца к организации интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов.