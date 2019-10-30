Погода на четверг: ночью — мороз, днем — мокрый снег
Ноябрь в Беларуси начнется под аккомпанемент фронтальной системы, перемещающейся с Балтики.
По прогнозам Белгидромета, днем на основную часть республики с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления, и лишь на северо-востоке сохранится влияние атмосферного фронта.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем в северо-восточных регионах выпадет мокрый снег.
Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман, будет гололед. Ветер западный умеренный.
Температура воздуха:
- минимальная ночью -5..+2°С (при прояснениях по югу до -7°С);
- максимальная днем +2..+8°С.