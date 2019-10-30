Погода на четверг: ночью — мороз, днем — мокрый снег

Ноябрь в Беларуси начнется под аккомпанемент фронтальной системы, перемещающейся с Балтики.

По прогнозам Белгидромета, днем на основную часть республики с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления, и лишь на северо-востоке сохранится влияние атмосферного фронта.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем в северо-восточных регионах выпадет мокрый снег.

Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман, будет гололед. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха: