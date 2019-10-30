Погода на четверг: ночью — мороз, днем — мокрый снег

/ Общество
Просмотров: 267

Ноябрь в Беларуси начнется под аккомпанемент фронтальной системы, перемещающейся с Балтики.

По прогнозам Белгидромета, днем на основную часть республики с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления, и лишь на северо-востоке сохранится влияние атмосферного фронта.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем в северо-восточных регионах выпадет мокрый снег.

Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман, будет гололед. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью -5..+2°С (при прояснениях по югу до -7°С);
  • максимальная днем +2..+8°С.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском