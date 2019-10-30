ГАИ выступила с предупреждением

В связи с изменением погоды Госавтоинспекция выступила с предупреждением.

Как отметили в ГАИ, неблагоприятные дорожные условия являются прямой причиной аварий в 30% случаев, и косвенной — в 70% и требуют от водителей повышенного внимания к безопасности.

Поэтому, подчеркнули в дорожной милиции, необходимо выбирать скорость с учетом состояния дорожного полотна и конкретной ситуации на дороге.

«Зимние шины гораздо лучше справляются со снежной кашей, гололедом и прочими погодными «прелестями». При падении температуры воздуха ниже 5 градусов, летняя резина теряет свои свойства, становится жесткой, что сказывается на тормозном пути и поведении автомобиля на дороге», — предупредили в ГАИ.

Напомним, в соответствие с п. 207.1 Правил дорожного движения — при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть «переобуты». За нарушение предусматривается штраф от 0,5 базовой величины.