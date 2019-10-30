Румас пожаловался на трудность согласования интеграционных документов

Правительства и министерства Беларуси и России работают над интеграционными документами, чтобы за ноябрь представить итоги президентам, однако сблизить позиции не так просто.

Как заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30 октября в Минске на встрече с председателем Счетной палаты России Алексеем Кудриным, «работа непростая, потому что за это время, к сожалению, экономики стран развивались по разным трекам, и сегодня как-то сблизить позиции, оказывается, не так просто».

Он подчеркнул, что имеются чувствительные вопросы для белорусской стороны, которые Минску хотелось бы решить в первую очередь.

Также, отметил премьер, есть вопросы, которые российская сторона ставит в первую очередь, а они иногда не совпадают с белорусской позицией: «Поэтому сейчас министерства, правительства делают большую работу, чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось».

«Мы очень активно сейчас работаем над программой действий по выполнению союзного договора. Мы хотим вдохнуть новые силы в наш договор о Союзном государстве и продвинуться по пути интеграции по всем практически экономическим направлениям», — сказал премьер-министр.

Он напомнил, что сейчас министерства дорабатывают 31 дорожную карту, затрагивающую практически все секторы экономики.

Кудрин подтвердил, что стоит задача «вдохнуть новую жизнь, новые силы в работу Союзного государства и союзные соглашения».

«Соответственно и мы готовы высказать свой взгляд на эти цели. В результате такого анализа хотим не только выявить какие-то сложности и риски, но и сделать предложения», — добавил он.