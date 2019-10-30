Школьник помог задержать россиянина, пытавшегося попасть в ЕС через Беларусь

Вечером 22 октября, возле магазина в центре агрогородка Пограничный Берестовицкого района, к девятикласснику Максиму Каплинскому обратился подозрительный мужчина с рюкзаком. Он поинтересовался направлением, в котором расположена граница с Польшей, а также расстоянием до нее.

Максим, почуяв неладное, указал неверное направление, а сам сообщил пограничникам по телефону о странном путешественнике. Затем школьник продолжил наблюдать за потенциальным нарушителем границы до прибытия группы, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Мужчину задержали. Это оказался уроженец Курганской области 1994 года рождения. В 2017 году он уже пытался нарушить белорусскую границу, за что был депортирован с запретом въезда в Беларусь сроком на пять лет. В этом году была предпринята еще одна попытка.

На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. За нарушение срока запрета въезда в Беларусь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 371-2 УК РБ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Определить и помочь задержать потенциального нарушителя границы Максиму Каплинскому помогли знания, приобретенные в отряде «Юный друг пограничников». За оказанное содействие мальчика поощрит руководство Госпогранкомитета.