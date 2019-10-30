В Гомеле кандидат Непомнящих провел пикет в защиту сквера

Кандидат в депутаты Владимир Непомнящих, баллотирующийся по Гомельскому-Центральному округу № 33, провел пикет в защиту от застройки сквера возле гостиницы «Турист».

В пикете участвовали как активисты ОГП, членом которой является кандидат, так и местные жители — все стояли с флагами и плакатами.

Около двух лет назад сквер вывели из озелененной территории и запланировали здесь масштабную стройку. Гомельчане встали на защиту сквера.

После протестов, обращений в госорганы с сотнями подписей власти приостановили реализацию своих планов, но статус ландшафтно-рекреационной территории скверу не вернули.

Местные жители своими силами благоустроили территорию, посадили деревья, установили скамейки, но опасения за судьбу сквера остались.

«Люди нашего микрорайона продолжают бороться за это место, чтобы здесь не построили огромнейший многоквартирный дом с парковкой. Вроде как мы уже победили, но недавно снова пошла информация, что все-таки здесь собираются строить дом, хотя уже не на всей площади сквера. В нашем микрорайоне и так много девятиэтажек, гостиница, каток — место густонаселенное. И еще один дом здесь совершенно не нужен», — заявила на пикете местная жительница Лариса Федорович.

Непомнящих отметил, что своим пикетом надеется обратить внимание властей и общества, что сквер находится под угрозой уничтожения.

«Хотим напомнить властям, что так нельзя делать, что надо всегда советоваться с народом. А если власти делают, что хотят и когда хотят, толку не будет», — считает кандидат в депутаты.

Это был второй тематический пикет Непомнящих. Первый прошел 23 октября и был посвящен корректировкам закона об отсрочках от армии.