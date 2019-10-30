Видеофакт. Женщина рубила топором здание Свято-Духова кафедрального собора в Минске

/ Происшествия
Просмотров: 438
30 октября в Минске, около 17.00, к Свято-Духову кафедральному собору подошла 50-летняя женщина, достала топор и стала ударять по фасаду здания — по обе стороны от главного входа. Топор она обрушила даже на иконописное изображение.
 
 
Мужчина, который находился поблизости, сумел перехватить топор и физически удерживал женщину до прибытия к собору сотрудников милиции, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.
 
Женщину доставили для обследования в медицинское учреждение. По ее словам, она нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. 
 
О происшествии в милицию сообщили очевидцы. В данный момент устанавливаются мотивы поступка.
 

 

 

 

 
 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хулиганство агрессия Свято-Духов кафедральный собор Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Гомельчанина, напавшего на женщину с собакой, будут лечить

Гомельчанина, напавшего на женщину с собакой, будут лечить

Дети повредили остановку. Им грозит реальный срок, а семьям — постановка на учет

Дети повредили остановку. Им грозит реальный срок, а семьям — постановка на учет

«Нанес удар кулаком в лицо». Милиционера признали виновным, но дело прекратили

«Нанес удар кулаком в лицо». Милиционера признали виновным, но дело прекратили

Три года колонии дрифтеру с площади Победы. Это много или мало?

Три года колонии дрифтеру с площади Победы. Это много или мало?