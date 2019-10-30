Видеофакт. Женщина рубила топором здание Свято-Духова кафедрального собора в Минске

30 октября в Минске, около 17.00, к Свято-Духову кафедральному собору подошла 50-летняя женщина, достала топор и стала ударять по фасаду здания — по обе стороны от главного входа. Топор она обрушила даже на иконописное изображение.

Мужчина, который находился поблизости, сумел перехватить топор и физически удерживал женщину до прибытия к собору сотрудников милиции, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Женщину доставили для обследования в медицинское учреждение. По ее словам, она нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.