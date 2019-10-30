Американские и британские ученые назвали самый опасный продукт питания.

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В ходе исследований (оценивались количество выделяемых парниковых газов, площадь земли, необходимой для производства продукта, потребность в воде и загрязнение окружающей среды, так называемый индекс AREI) они пришли к выводу, что красное мясо больше всего повышает риск смерти, а его производство непосредственно негативно влияет на экологию.

Как сообщается, показатель для одной порции необработанного красного мяса составил 73 единицы. К примеру, для цельнозерновых злаковых продуктов, фруктов, овощей, орехов и оливкового масла — менее четырех единиц на порцию.

Средние показатели характерны для рыбы, птицы и молочных продуктов. А вот производство яиц для окружающей среды в три раза менее вредно, чем красное мясо.

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