Депутаты поддерживают самые бессмысленные решения чиновников, — кандидат Ковалькова

Кандидат в депутаты Палаты представителей сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова во время своего предвыборного выступления на телевидении выступила против интеграции с Россией.

«Все чаще мы слышим, что власть хочет полной интеграции с Россией. Скажите, хотите ли вы проснуться завтра гражданами другой, враждебной страны? Я — нет. Потому что Россия — это тупик, и пускай она из своего тупика выходит без нас. Беларусь должна остаться независимой», — сказала Ковалькова.

Кандидат выдвигается от Объединенной гражданской партии по минскому Пушкинскому округу № 103. В своем выступлении она заявила, что она оппозиционер и в обычных условиях лишена возможности выступить по государственному телевидению.

«Я участвую в кампании, чтобы показать, что в нашей стране есть альтернатива, есть компетентные, ответственные люди. Которые даже в таких сложных условиях, при отсутствии демократии каждый день пытаются менять страну и помогают решать людям их проблемы», — заявила кандидат.

По словам Ковальковой, в регионах избиратели часто жалуются на тяжелую жизнь, что власть их не слышит, молодежь уезжает, и многие белорусы спиваются из-за отсутствия перспектив.

«Судебная система построена на презумпции виновности, несправедливости. А правоохранительная — на фальсификациях и репрессиях. Назначенные депутаты поддерживают любое, даже самое бессмысленное решение чиновников, такое, как декрет о «тунеядцах». В стране, где царит безработица, вместо поддержки власть принуждает платить налоги», — сказала она.

Ковалькова упомянула о разработанной христианскими демократами вместе с экспертами программе системных реформ, затрагивающей, в частности, самоуправление, застройку городов, пенсии и образование.

«Мы живем в этой стране и хотим, чтобы в законах, которые принимаются властью, учитывалось наше мнение. Чтобы, даже не будучи во власти, но борясь за нее, мы влияли на нынешнюю политику», — подчеркнула кандидат.

Она отметила, что для экономического развития необходимо максимальное взаимодействие государства и предпринимателей, отсутствие репрессий, независимые суды и квалифицированная судебная система.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.