Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за массовых протестов
Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25.
Такое решение было принято из-за массовых протестов, которые полмесяца продолжаются в стране.
На прошлой неделе президент Чили распустил правительство, чтобы провести социальные реформы в ответ на требования манифестантов.
В прошлую пятницу около миллиона человек приняли участие в мирном протесте в Сантьяго с призывом к властям принять экстренные меры против экономического неравенства.
В Сантьяго было объявлено чрезвычайное положение и введены войска. Пиньера пообещал увеличить пенсии, минимальную оплату труда и провести другие реформы, но это не остановило митинги. Часть протестующих требует его отставки, сообщает