Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за массовых протестов

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Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25.

Такое решение было принято из-за массовых протестов, которые полмесяца продолжаются в стране.

На прошлой неделе президент Чили распустил правительство, чтобы провести социальные реформы в ответ на требования манифестантов.

В прошлую пятницу около миллиона человек приняли участие в мирном протесте в Сантьяго с призывом к властям принять экстренные меры против экономического неравенства.

В Сантьяго было объявлено чрезвычайное положение и введены войска. Пиньера пообещал увеличить пенсии, минимальную оплату труда и провести другие реформы, но это не остановило митинги. Часть протестующих требует его отставки, сообщает Би-би-си.
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Тэги: Чили АТЭС Персона: Себастьян Пиньера

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