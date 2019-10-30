Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за массовых протестов

Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25.

Такое решение было принято из-за массовых протестов, которые полмесяца продолжаются в стране.

На прошлой неделе президент Чили распустил правительство, чтобы провести социальные реформы в ответ на требования манифестантов.

В прошлую пятницу около миллиона человек приняли участие в мирном протесте в Сантьяго с призывом к властям принять экстренные меры против экономического неравенства.