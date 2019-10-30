БАТЭ одолел «Дняпро» и остается в чемпионской гонке

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Сегодня прошли два перенесенных матча в рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Днем минское «Динамо» не смогло в Мозыре переиграть «Славию» — 1:1 (Чухлей, 65-пен.; Данило, 20-пен.).

Во втором матче БАТЭ на выезде одержал минимальную победу над «Дняпро» — 1:0 (Стасевич, 44).

Сегодня должна была состояться еще одна встреча. Однако из-за снятия минского «Торпедо» с чемпионата «Шахтеру» была зачислена техническая победа — 3:0.

Вот как сейчас выглядит турнирная таблица:

  1. Динамо (Бр) — 67 очков;
  2. БАТЭ — 61;
  3. Шахтер — 58;
  4. Динамо (Мн) — 47;
  5. Ислочь — 42;
  6. Торпедо-БелАЗ — 42;
  7. Городея — 40;
  8. Неман —  32;
  9. Витебск — 31;
  10. Минск — 29;
  11. Славия — 28;
  12. Слуцк — 27;
  13. Дняпро — 24;
  14. Энергетик-БГУ — 23;
  15. Гомель — 20;
  16. Торпедо (Мн) — 6.

 
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Тэги: футбол-Беларусь

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