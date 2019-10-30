БАТЭ одолел «Дняпро» и остается в чемпионской гонке
Сегодня прошли два перенесенных матча в рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Днем минское «Динамо» не смогло в Мозыре переиграть «Славию» — 1:1 (Чухлей, 65-пен.; Данило, 20-пен.).
Во втором матче БАТЭ на выезде одержал минимальную победу над «Дняпро» — 1:0 (Стасевич, 44).
Сегодня должна была состояться еще одна встреча. Однако из-за снятия минского «Торпедо» с чемпионата «Шахтеру» была зачислена техническая победа — 3:0.
Вот как сейчас выглядит турнирная таблица:
- Динамо (Бр) — 67 очков;
- БАТЭ — 61;
- Шахтер — 58;
- Динамо (Мн) — 47;
- Ислочь — 42;
- Торпедо-БелАЗ — 42;
- Городея — 40;
- Неман — 32;
- Витебск — 31;
- Минск — 29;
- Славия — 28;
- Слуцк — 27;
- Дняпро — 24;
- Энергетик-БГУ — 23;
- Гомель — 20;
- Торпедо (Мн) — 6.