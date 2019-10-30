БАТЭ одолел «Дняпро» и остается в чемпионской гонке

Сегодня прошли два перенесенных матча в рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Днем минское «Динамо» не смогло в Мозыре переиграть «Славию» — 1:1 (Чухлей, 65-пен.; Данило, 20-пен.).

Во втором матче БАТЭ на выезде одержал минимальную победу над «Дняпро» — 1:0 (Стасевич, 44).

Сегодня должна была состояться еще одна встреча. Однако из-за снятия минского «Торпедо» с чемпионата «Шахтеру» была зачислена техническая победа — 3:0.

Вот как сейчас выглядит турнирная таблица: