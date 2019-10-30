Парламент разрешил вождение мопеда с 15 лет

Нижняя палата парламента ФРГ снизила возраст для водителей мопедов.

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Как сообщается, теперь 15-летние подростки получили законное право на вождение этого транспортного средства.

Впрочем, в законе указано, что земельные власти смогут сами принимать решение: будет ли она использовать этот вариант на самом деле.