Фаворитка Лукашенко рассказала, чем будет заниматься в парламенте

Баллотирующаяся в Палату представителей «Мисс Беларусь 2018» Мария Василевич выступила за открытость и публичность парламента.

Фото из архива Марии Василевич

«Намерена добиваться, чтобы деятельность парламента стала более открытой и публичной, и своим примером готова доказать, что откровенный диалог с людьми приведет к эффективному сотрудничеству народа и власти», — заявила 22-летняя кандидат, выдвинувшаяся по минскому Кальварийскому избирательному округу № 104, в эфире телеканала «Беларусь 3» 30 октября.

«Состав депутатов должен быть разнообразным, не привязанным ни к определенному возрасту, ни к социальному статусу или гендерному признаку, — сказала Василевич. — Единственное, что должно объединять депутатов, — это ответственность, справедливость и искреннее желание делать нашу с вами жизнь еще лучше».

«Опыт, который уже есть в парламенте, необходимо дополнить свежими взглядами активной и, самое главное, неравнодушной к будущему нашей страны молодежи. Именно этот диалог разных поколений и представителей разных социальных групп позволит принимать законы, которые будут учитывать интересы каждого белоруса», — считает кандидат.

«Законы пишутся для людей, поэтому они должны быть понятны каждому, — заявила Василевич, — именно поэтому я выступаю с инициативой систематизации и актуализации под современные реалии существующих нормативно-правовых актов».

«В вопросах внешней политики» она выступает «за миролюбивые и открытые отношения со всеми странами при условиях равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, без ущерба интересов нашей страны» (цитаты приводятся без редакторских правок).

Василевич отметила, что «не один год» организует «благотворительные акции, помогая детям из детских домов и интернатов, людям с ограниченными возможностями».

По информации кандидата, она закончила Белорусский государственный экономический университет по специальности «Государственное управление», а также магистратуру этого вуза по специальности «Экономика».

«Выбрав мою кандидатуру, вы услышите в парламенте голос инициативной молодежи, неравнодушной к будущему нашей страны и желающей трудиться на благо ее жителей», — заявила Василевич.

«Мисс Беларусь» является телеведущей, ее должность, согласно информации на сайте ЦИК, — «редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании».

Марию Василевич можно было часто видеть на различных мероприятиях в окружении Александра Лукашенко.

Выборы в Палату представителей Национального собрания пройдут 17 ноября.