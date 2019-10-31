Эксперты отметили небольшое укрепление позиции третьего сектора в Беларуси

Беларусь по-прежнему остается страной с неустойчивым третьим сектором, однако эксперты отметили небольшое укрепление его позиции в 2018 году. Об этом свидетельствует отчет об Индексе устойчивости организаций гражданского общества (ОГО).

Индекс определен на основе оценки семи параметров: правовой среды, организационного потенциала, финансовой устойчивости, адвокатирования, оказания услуг, инфраструктуры сектора и общественного имиджа, сообщает БелаПАН .

Среди 24 государств региона только Беларусь и Азербайджан по оценке прошлого года были отнесены к третьей — наихудшей — категории стран с неустойчивым положением третьего сектора. Ситуацию с устойчивостью ОГО в Беларуси эксперты оценили в 5,4 балла по 7-балльной шкале, где наилучшая оценка — 1. В 2017 и 2016 годах эта ситуация была оценена в 5,5 балла, в 2015-м — 5,6; в 2014-м и 2013-м — 5,7; в 2012-м — 5,8; в 2009—2011 годах — 5,9; в 2008 году — 6 баллов.

Результат оценки пяти параметров индекса в Беларуси за прошлый год улучшился, констатировала на презентации отчета Мария Ландо — сотрудник международного просветительского общественного объединения «АКТ», которое является национальным партнером USAID по оценке индекса в Беларуси.

Правовую среду эксперты оценили в 6,6 балла (в 2017-м — 6,8). По словам Ландо, эксперты положительно отметили, в частности, исключение из Уголовного кодекса ст. 193.1 (деятельность от имени незарегистрированной организации), а также отсутствие массовых репрессий.

Эксперты улучшили результат по оценке адвокатирования в Беларуси до 5,1 балла против 5,2 в 2017 году. Этому способствовало увеличение количества организованных министерствами общественных обсуждений и консультаций госорганов с организациями гражданского общества. Кроме того, сказала представитель национального координатора индекса, в прошлом году был зафиксирован рост популярности интернет-платформ для создания петиций.

Параметр финансовой устойчивости оценен в 6,3 балла (в 2017 году — 6,4). Эксперты констатировали, что белорусские ОГО, ощущая уменьшение доступа к зарубежным грантам, продолжают зависеть от иностранного финансирования. Вместе с тем они обратили внимание на то, что третий сектор успешнее привлекал финансирование посредством краудфандинга — в 2018 году таким образом было собрано 920 тыс. долларов, а в 2017-м — 650 тыс.

Инфраструктуру сектора эксперты оценили в 5 баллов (в 2017 году — 5,1), а общественный имидж — 5,4 балла (5,5). Оценка организационного потенциала и оказания услуг осталась неизменной — 4,7 и 5 баллов соответственно.

Полный отчет об индексе на английском языке опубликован на сайте USAID, на белорусском и русском языках он вскоре появится на сайте actngo.info .

Индекс устойчивости организаций гражданского общества в странах Центральной и Восточной Европы и Евразии за 2018 год составили эксперты Агентства США по международному развитию (USAID), Бюро по делам демократии, конфликтов и гуманитарной помощи и Центра передового опыта в сфере демократии, прав человека и управления в партнерстве с организацией FHI 360 и Международным центром некоммерческого права.