В Витебске мужчина перевел экстрасенсу более 41 000 рублей, но эффекта не дождался

Житель Витебска нашел в соцсетях объявление об оказании «магических услуг» и обратился за помощью. Желание улучшить жизненные обстоятельства обернулись крупной потерей денег.

Согласно договоренности с экстрасенсом, для получения «помощи» он в течение нескольких месяцев в 2017 году переводил деньги за «услуги». Всего потерпевший перевел более 41 000 рублей, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram-канале.

В октябре 2019 года, не дождавшись обещанного «магического» эффекта, мужчина осознал, что его обманули и обратился в милицию.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК РБ. Правоохранители по подозрению в совершении мошенничества задержали 26-летнюю гомельчанку.

В данный момент устанавливаются потерпевшие от мошенничества, связанного с оказанием «магических услуг».

Фото СК Беларуси