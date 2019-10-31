Мужчина путем обмана получал доступ к аккаунтам девушек в соцсетях и почте

34-летний уроженец Витебской области обвиняется в получении паролей к аккаунтам девушек под видом службы поддержки.







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Следствие установило, что летом 2019 года мужчина знакомился с девушками в интернете, в том числе через различные социальные сети. Перед знакомством он использовал неординарный способ узнать девушек получше — осуществлял несанкционированный доступ к ее информации в социальных сетях, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Подозреваемый зарегистрировал электронную почту, где указал адрес, схожий со службой поддержки одного из почтовых серверов. Затем отправлял девушкам сообщения от имени службы поддержки о том, что аккаунт является подозрительным и в целях безопасности нужно подтвердить личность владельца.

Девушки отвечали на указанные в сообщениях вопросы, а мужчина получал доступ к их электронной почте. Зачастую пароли совпадали с паролями от социальных сетей, что позволяло ему зайти на их страницы.

Кроме этого, после ответов на вопросы несколько девушек поменяли пароли от электронной почты, но у киберпреступника уже была необходимая информация для их изменения. Сообщения о восстановлении доступа к аккаунту он удалял.

Когда девушки поняли, что их обманули, они обратились в милицию.

Мужчине предъявлено обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации и компьютерном саботаже (ч. 2 ст. 349, ч. 1 ст. 351 УК РБ).