Витебчанин брал деньги в долг, а непродаваемые авто отдавал в залог под новые займы

29-летний житель Витебска подозревается в крупном финансовом мошенничестве. Семь пострадавших передали мужчине от 2000 до 5000 долларов на покупку авто — от последующей их продажи кредиторы должны были получить процент. Однако бизнес прогорел, а заемщик задержан сотрудниками милиции.

Подозреваемый долгое время работал на одной из городских автомоек, а также занимался собственным автобизнесом — приобретал неисправные автомобили, ремонтировал их и продавал с накруткой, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

В процессе работы он входил в доверие некоторых клиентов и уговаривал профинансировать его бизнес с автомобилями, обещая поделиться прибылью. Но вскоре продажа авто замедлилась. Чтобы продолжать дело, автомойщик решился на обман.

Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД Витебска рассказали, что подозреваемый просил у знакомых деньги и в качестве гарантии возврата долга оставлял в залоге имевшийся автомобиль. «На часть заемных денег приобреталась более дешевая машина, а остаток мужчина тратил на себя. Таким образом создавалась своеобразная пирамида займов и техники», — отметили в милиции.

Подобный «бизнес» витебчанин вел с 2015 года. На данный момент правоохранительные органы устанавливают всех потерпевших и общий ущерб от его преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК РБ (мошенничество в крупном размере).