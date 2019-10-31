В общежитии Бреста случился пожар: эвакуировано 90 человек

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В одной из комнат общежития на улице Смирнова в Бресте, где проживали две студентки, произошел пожар.

Благодаря системе оповещения о пожаре еще до прибытия спасателей были эвакуированы 90 человек, шесть из них — дети от 3 до 11 лет. Жильцы общежития вместе с вахтером пытались сами потушить пламя огнетушителями, сообщает МЧС Беларуси.

Прибывшая группа спасателей ликвидировала пожар. Огонь повредил постельные принадлежности, мебель и имущество, закопчены стены и потолок комнаты.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
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Тэги: пожар общежитие Город: Брест

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