Белорусским экспортерам планируют обеспечить прямой доступ в систему закупок России

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Электронная торговая площадка (ЭТП) — оператор ETPRF.RU, одна из ведущих торгово-закупочных платформ России, будут развивать сотрудничество в области закупок.

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В частности, планируется организовать обмен сведениями между ETPRF и БУТБ по осуществлению закупок в электронном формате. Таким образом, публикуемые на сайте ETPRF закупочные процедуры будут доступны посетителям электронной площадки БУТБ. В свою очередь заявки на покупку, размещаемые белорусскими заказчиками, будут в режиме реального времени отображаться на сайте российской площадки.

Как отметил генеральный директор Электронной торговой площадки Владислав Гольдман, главная цель совместного проекта с БУТБ — обеспечить белорусским экспортерам прямой доступ в систему закупок России, а российским поставщикам — оперативно получать информацию о закупках, объявляемых белорусскими заказчиками, и участвовать в них.

Он подчеркнул, что запланированное взаимодействие не только повысит уровень конкуренции при проведении закупочных процедур, но и будет способствовать росту товарооборота между Россией и Беларусью.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский также отметил заинтересованность в реализации совместного проекта с российской площадкой и предложил уже в ближайшее время реализовать договоренности на практике.

Он отметил, что биржа готова начать работу уже сегодня, если результатом проекта станут более эффективные закупки для белорусских и российских субъектов хозяйствования.

За январь-сентябрь 2019 года в БУТБ заключено 298 000 сделок более чем на 3,3 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По состоянию на 1 октября 2019 года на БУТБ аккредитованы 22094 компании, включая 4427 нерезидентов из 62 стран.