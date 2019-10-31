Фотофакт. Возле Лошицкого парка опрокинули каршеринговое авто

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На велодорожке возле Лошицкого парка прохожие обнаружили опрокинутый автомобиль, принадлежащий одной из каршеринговых компаний и сообщили об этом в милицию.

Следствие установило, что автомобилем управлял молодой человек 2000 года рождения.

Парень пояснил сотрудникам милиции, что проезжая вдоль Лошицкого парка он увидел впереди велосипедную дорожку и экстренно затормозил. Однако избежать наезда на бордюр не смог, и автомобиль опрокинулся на крышу.

Молодой человек не стал дожидаться приезда сотрудников ГАИ и покинул место аварии, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В отношении водителя составлено два протокола об административных правонарушениях.
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Тэги: ДТП каршеринг Город: Минск

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