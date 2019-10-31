В Зельвенском районе пьяный мужчина убил свою жену

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Вечером 30 октября в одном из домов деревни в Зельвенском районе обнаружили тело 64-летней женщины с множественными телесными повреждениями.

Следствие установило, что у женщины возник конфликт с супругом в ходе совместного распития алкоголя. Дом, в котором находилась семейная пара — жители Гродно, — использовался в качестве дачи.

В ходе конфликта мужчина избил супругу. В ответ она стала угрожать вызовом милиции. После этого он нанес ей множественные ножевые ранения по различным частям тела — от нанесенных травм женщина скончалась на месте, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram-канале.

66-летний мужчина задержан. В момент совершения убийства он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ (убийство). 

 
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