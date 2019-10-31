Лукашенко сменил руководство Следственного комитета в Минске и областях

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31 октября Александр Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и столице Беларуси.

Как сообщает пресс-служба президента, документы приняты для «развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране».

Начальником управления Следственного комитета по Брестской области назначен Дмитрий Конопляник, который до этого занимал должность начальника управления Следственного комитета по Минску.

Столичное управление возглавил бывший начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско. На освободившийся пост назначен полковник юстиции Сергей Удовиков, сообщает БелаПАН.


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Изменения произошли и в других региональных управлениях Следственного комитета.

Управление по Витебской области возглавит Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области. На его место назначен Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.

Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Ранее он возглавлял управление по Витебской области.
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Тэги: кадровые назначения Следственный комитет Персона: Александр Лукашенко Дмитрий Конопляник Сергей Паско Сергей Удовиков Павел Игнатов Андрей Лис Владимир Шалухин

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