В Беларуси проведут диагностику сектора госпредприятий

Правительство считает целесообразной диагностику сектора госпредприятий, которую МВФ рекомендует провести в Беларуси, заявил первый вице-премьер Александр Турчин на полях «Кастрычніцкага эканамічнага форума».

«Речь не идет о том, чтобы кого-то сократить или уволить. Мы считаем, что нужно разделить предприятия на категории, чтобы понимать, куда с каждой категорией двигаться дальше. Это очевидные вещи, которые нужно делать», — подчеркнул он.

Он также сообщил, что правительство с Всемирным банком готовят дорожную карту по повышению эффективности экономики.

«С Всемирным банком мы ведем [переговоры] по разделам. Если есть необходимость привлечения финансирования для реализации соответствующих мер, то определяем, в каком объеме», — заметил Александр Турчин.

Он также рассказал, что правительство определило сотню предприятий с госкапиталом и старается выстраивать там систему корпоративного управления.

«Из этой сотни предприятий я не вижу тех, которые нужно закрывать. Есть предприятия, которые работают самостоятельно, а есть те, которым нужно подставить плечо. Речь не идет о новой госпрограмме. Возможно, где-то реструктуризация, но о выделении денежных средств речь не идет», — подчеркнул первый вице-премьер.