Турчин: к февралю 2020 года планируется разработать закон о занятости

К февралю 2020 года планируется разработать закон о занятости. Предполагается, что шаги по социальной защите населения также будут предусмотрены в этом документе, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин 31 октября на полях «Кастрычніцкага эканамічнага форума».

Александр Турчин отметил, что в документе в том числе планируется отразить предложения правительства по инструментам поддержки граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, сообщает БелаПАН .

Такие инструменты, считает Турчин, необходимы в том числе в свете планов по повышению тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги до уровня полного возмещения затрат «в более отдаленные периоды».

«Насколько отдаленные? Настолько, чтобы выполнять поручения главы государства по размерам ежегодного повышения оплаты труда. По нашим расчетом, это где-то 2026 год», — заметил первый вице-премьер.