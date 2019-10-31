Турчин: к февралю 2020 года планируется разработать закон о занятости

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К февралю 2020 года планируется разработать закон о занятости. Предполагается, что шаги по социальной защите населения также будут предусмотрены в этом документе, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин 31 октября на полях «Кастрычніцкага эканамічнага форума».

Александр Турчин отметил, что в документе в том числе планируется отразить предложения правительства по инструментам поддержки граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, сообщает БелаПАН.

Такие инструменты, считает Турчин, необходимы в том числе в свете планов по повышению тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги до уровня полного возмещения затрат «в более отдаленные периоды».

«Насколько отдаленные? Настолько, чтобы выполнять поручения главы государства по размерам ежегодного повышения оплаты труда. По нашим расчетом, это где-то 2026 год», — заметил первый вице-премьер.
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Тэги: закон о занятости социальная защита занятость Персона: Александр Турчин

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