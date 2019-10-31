DJI представила самый компактный беспилотник

Компания DJI представила компактный квадрокоптер Mavic Mini со складным корпусом и камерой.

Фото: dji.com

Mavic Mini весит 249 гр. Камера позволяет делать 12-мегапиксельные фотографии, записывать видео в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду или в разрешении 2.7K с частотой 30 кадров в секунду, указано на сайте производителя.

Максимальная скорость дрона — почти 47 км/ч, максимальная высота — 3 км. Габариты аппарата составляют от 140×82×57 мм в сложенном состоянии до 245×290×55 мм в разложенном состоянии с учетом лопастей.

«Создать беспилотный, компактный дрон Mavic Mini был одним из самых сложных проектов, которые мы когда-либо выполняли в DJI. Внедрение первоклассных функций в беспилотник на ладони — это кульминация многолетней работы», — сказал Роджер Луо, президент DJI.

Mavic Mini поставляется в двух вариантах: стандартная версия, которая включает в себя Mavic Mini, пульт дистанционного управления, один аккумулятор, дополнительные винты и все необходимые инструменты и провода за 399 долларов. Расширенная версия Mavic Mini Fly More Combo включает два дополнительных аккумулятора, защиту для лопастей, футляр, три комплекта лопастей и контроллер.