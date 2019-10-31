«Белавиа» планирует в 2020 году получить семь лайнеров «Боинг 737 MAX 8» с доработанным ПО

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 «Белавиа» рассчитывает к лету 2020 года получить семь новых авиалайнеров «Боинг 737 MAX 8»​ с доработанным программным обеспечением, сообщил генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

Фото belavia.by

Он напомнил, что в этом году у «Белавиа», как и у многих авиакомпаний, возникли проблемы с поставками Boeing 737 MAX. Два новых самолета этой модели должны были поставлены еще в мае и июне, сообщает БелаПАН.

Анатолий Гусаров отметил, что авиакомпания надеется к следующему лету урегулировать все вопросы и поставить в эксплуатацию новые самолеты».

Гендиректор отметил, что по оценкам «Белавиа» и пилотов авиакомпании, проходивших треноженную подготовку и хорошо знакомых с этими самолетами, корпорация Boeing сумеет обеспечить доработку программного обеспечения, и самолеты будут безопасными в эксплуатации.


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В июле 2018 года «Белавиа» и американская лизинговая компания Air Lease Corporation объявили о том, что белорусский авиаперевозчик приобретет в лизинг четыре авиалайнера серии «Боинг 737 MAX 8»​. Позднее в авиакомпании уточнили, что в целом речь идет о покупке семи таких самолетов. Поставка двух авиалайнеров с завода-изготовителя в Сиэтле планировалась в 2019 году, еще пяти — в 2020 году.

Полеты «Боинг 737 MAX 8»​ были приостановлены нынешней весной в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый — в Индонезии в октябре прошлого года, второй — в Эфиопии в марте этого. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. В настоящее время в США и ряде стран мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing данного типа. В марте Беларусь присоединилась к запрету полетов.

В настоящий момент воздушный флот «Белавиа» насчитывает 30 авиалайнеров: семь самолетов Боинг 737-800; шесть — Боинг 737-500; пять — Боинг 737-300; два — CRJ-200 LR; шесть — Embraer 195 и четыре Embraer 175. 
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Тэги: Boeing 737 Боинг Белавиа Персона: Анатолий Гусаров

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