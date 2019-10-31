Прощание с композитором Олегом Молчаном состоится 1 ноября в Белгосфилармонии

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Церемония прощания с известным белорусским композитором Олегом Молчаном состоится 1 ноября в Минске в Большом зале Белгосфилармонии с 11:00 до 14:00.

Перед этим в Свято-Духовом кафедральном соборе пройдет отпевание.

Похоронен Олег Молчан будет на Восточном кладбище Минска. Получасовое прощание на кладбище начнется в 14:30.

Олег Молчан умер 26 октября в Женеве, где проходил лечение в связи тяжелым онкологическим заболеванием.

Фото facebook.com/irina.vidova1
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Тэги: прощание композитор Персона: Олег Молчан Город: Минск

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