Ученые назвали причину любви к алкоголю и сладостям

Специалисты из США узнали главную причину любви к алкоголю, сладостям и вредным привычкам.

За импульсивные поступки, вроде пристрастия к алкоголю, медицинским препаратам или сладостям отвечает одна нейронная сеть, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress .

Оказалось, что нейронная цепь производит меланин-концентрирующий гормон (МСН), что влияет на импульсивность и связан с формированием аппетита и склонностью к вредным привычкам.

Ученые провели серию опытов на крысах, чтобы обнаружить данную связь. В одном из экспериментов грызуны нажимали рычаг и получали порцию пищи с высоким содержанием жиров и углеводов. Каждое следующее угощение можно было получить спустя 20 секунд. Но крысы часто становилась нетерпеливой и нажимали рычаг до истечения времени. Также им предложили выбирать между двумя рычагами. Нажатие одного сразу выдавало награду, а другого — давало пять порций, но спустя 30-45 секунд. Грызуны выбирали первый.

Сканируя мозг крыс во время экспериментов, ученые узнали, что за импульсивное поведение отвечают клетки в латеральном гипоталамусе, участвующие в формировании эмоций, памяти и тормозящим контроль.