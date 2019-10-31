Ученые назвали причину любви к алкоголю и сладостям

/ Общество
Просмотров: 581

Специалисты из США узнали главную причину любви к алкоголю, сладостям и вредным привычкам.

За импульсивные поступки, вроде пристрастия к алкоголю, медицинским препаратам или сладостям отвечает одна нейронная сеть, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Оказалось, что нейронная цепь производит меланин-концентрирующий гормон (МСН), что влияет на импульсивность и связан с формированием аппетита и склонностью к вредным привычкам.


Ученые пролили свет на вред алкоголя для психики

Ученые провели серию опытов на крысах, чтобы обнаружить данную связь. В одном из экспериментов грызуны нажимали рычаг и получали порцию пищи с высоким содержанием жиров и углеводов. Каждое следующее угощение можно было получить спустя 20 секунд. Но крысы часто становилась нетерпеливой и нажимали рычаг до истечения времени. Также им предложили выбирать между двумя рычагами. Нажатие одного сразу выдавало награду, а другого — давало пять порций, но спустя 30-45 секунд. Грызуны выбирали первый.

Сканируя мозг крыс во время экспериментов, ученые узнали, что за импульсивное поведение отвечают клетки в латеральном гипоталамусе, участвующие в формировании эмоций, памяти и тормозящим контроль.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: алкоголь сладости ученые здоровье

Другие материалы на эту тему:

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

«Понятны правила игры». Украинский миллионер занялся розливом водки в Беларуси

«Понятны правила игры». Украинский миллионер занялся розливом водки в Беларуси

Зарплаты ученых упали, хотя должны были вырасти

Зарплаты ученых упали, хотя должны были вырасти

Минтруда хочет запретить продажу алкоголя покупателям в спецодежде

Минтруда хочет запретить продажу алкоголя покупателям в спецодежде