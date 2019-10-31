ГАИ Минска обнародовала список мест, где в ноябре будут стоять датчики скорости
Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома обнародовало список мест, где в ноябре будут размещены мобльные датчики контроля скорости.
Расстановка датчиков основана на анализе аварийности на улицах столицы.
|
дата
|
время
|
контролируемое направление
|
скоростные ограничения,
|
с 1 по 29 ноября (по нечетным числам)
|
07:00 — 20:00
|
пр. Партизанский, д.147
|
60
|
с 2 по 30.ноября (по четным числам)
|
07:00 — 20:00
|
пр. Партизанский, д.75
|
60
|
с 1 по 29 ноября (по нечетным числам)
|
07:00 — 20:00
|
ул. Орловская, д.66
|
60
|
с 2 по 30 ноября (по четным числам)
|
07:00 — 20:00
|
пр. Пушкина, д. 55
|
60
|
с 1 по 29 ноября(по нечетным числам)
|
07:00 — 20:00
|
пр. Независимости, д.131 к.2
|
60
|
с 2 по 30 ноября (по четным числам)
|
07:00 — 20:00
|
пересечение пр. Независимости с ул. Фогеля
|
80
|
с 1 по 30 ноября
|
круглосуточно
|
МКАД, км.19 + 550, внешнее кольцо
|
90
|
с 1 по 30 ноября
|
круглосуточно
|
МКАД, км.53 + 550, внешнее кольцо
|
90
|
с 1 по 30 ноября
|
круглосуточно
|
МКАД, км.53 + 600, внутреннее кольцо
|
90
|
с 1 по 30 ноября
|
20:00 — 02:00
|
пр. Независимости, д.131 к.2
пересечение пр. Независимости с ул. Фогеля
пр. Дзержинского, д.115
пр. Партизанский, д.147
ул. Кальварийская, д.58 к.1
пр. Пушкина, д.55
ул. Притыцкого, д.60, к.5
пр. Партизанский, д. 23
ул. Чкалова, д.1
ул. Орловская, д. 66
ул. Кижеватова, д. 36
|
60
80
60
60
60
60
60
60
60
60
60