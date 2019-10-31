ГАИ Минска обнародовала список мест, где в ноябре будут стоять датчики скорости

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Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома обнародовало список мест, где в ноябре будут размещены мобльные датчики контроля скорости.

Расстановка датчиков основана на анализе аварийности на улицах столицы.

дата

время

контролируемое направление

скоростные ограничения,

км/ч

с 1 по 29 ноября (по нечетным числам)

07:00 — 20:00

пр. Партизанский, д.147

60

с 2 по 30.ноября (по четным числам)

07:00 — 20:00

пр. Партизанский, д.75

60

с 1 по 29 ноября (по нечетным числам)

07:00 — 20:00

ул. Орловская, д.66

60

с 2 по 30 ноября (по четным числам)

07:00 — 20:00

пр. Пушкина, д. 55

60

с 1 по 29 ноября(по нечетным числам)

07:00 — 20:00

пр. Независимости, д.131 к.2

60

с 2 по 30 ноября  (по четным числам)

07:00 — 20:00

пересечение пр. Независимости с ул. Фогеля

80

с 1 по 30 ноября

круглосуточно

МКАД, км.19 + 550, внешнее кольцо

90

с 1 по 30 ноября

круглосуточно

МКАД, км.53 + 550, внешнее кольцо

90

с 1 по 30 ноября

круглосуточно

МКАД, км.53 + 600, внутреннее кольцо

90

с 1 по 30 ноября

20:00 — 02:00

пр. Независимости, д.131 к.2

пересечение пр. Независимости с ул. Фогеля

пр. Дзержинского, д.115

пр. Партизанский, д.147

ул. Кальварийская, д.58 к.1

пр. Пушкина, д.55

ул. Притыцкого, д.60, к.5

пр. Партизанский, д. 23

ул. Чкалова, д.1

ул. Орловская, д. 66

ул. Кижеватова, д. 36

60

80

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 
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Тэги: контроль скорости скоростной режим Город: Минск

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