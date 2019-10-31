ГАИ Минска обнародовала список мест, где в ноябре будут стоять датчики скорости

дата время контролируемое направление скоростные ограничения,



км/ч

с 1 по 29 ноября (по нечетным числам) 07:00 — 20:00 пр. Партизанский, д.147 60

с 2 по 30.ноября (по четным числам) 07:00 — 20:00 пр. Партизанский, д.75 60

с 1 по 29 ноября (по нечетным числам) 07:00 — 20:00 ул. Орловская, д.66 60

с 2 по 30 ноября (по четным числам) 07:00 — 20:00 пр. Пушкина, д. 55 60

с 1 по 29 ноября(по нечетным числам) 07:00 — 20:00 пр. Независимости, д.131 к.2 60

с 2 по 30 ноября (по четным числам) 07:00 — 20:00 пересечение пр. Независимости с ул. Фогеля 80

с 1 по 30 ноября круглосуточно МКАД, км.19 + 550, внешнее кольцо 90

с 1 по 30 ноября круглосуточно МКАД, км.53 + 550, внешнее кольцо 90

с 1 по 30 ноября круглосуточно МКАД, км.53 + 600, внутреннее кольцо 90