Брестскую студентку наказали 12 годами колонии за убийство дочери

Суд признал виновной 29-летнюю гражданку Туркменистана Юлдуз Хайдарову и назначил ей 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Женщина закончила факультет иностранных языков Брестского госуниверситета им. Пушкина и училась на курсах делового немецкого в БрГУ. В марте у нее родилась дочка. После выписки Юлдуз задушила новорожденную и спрятала в яме на берегу реки Мухавец.

Педиатр стал звонить ей, чтобы договориться на осмотр младенца, но после очередной просьбы о переносе, из поликлиники обратились в милицию. Труп малышки обнаружили без помощи матери.