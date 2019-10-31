Брестскую студентку наказали 12 годами колонии за убийство дочери

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Суд признал виновной 29-летнюю гражданку Туркменистана Юлдуз Хайдарову и назначил ей 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.


Следственный комитет предъявил брестской студентке обвинение в убийстве новорожденной

Женщина закончила факультет иностранных языков Брестского госуниверситета им. Пушкина и училась на курсах делового немецкого в БрГУ. В марте у нее родилась дочка. После выписки Юлдуз задушила новорожденную и спрятала в яме на берегу реки Мухавец.

Педиатр стал звонить ей, чтобы договориться на осмотр младенца, но после очередной просьбы о переносе, из поликлиники обратились в милицию. Труп малышки обнаружили без помощи матери.
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Тэги: женская колония убийство ребенка в Бресте Беларусь-Туркменистан Персона: Юлдуз Хайдарова Город: Брест

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