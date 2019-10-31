Сотрудницу борисовского детдома отправили в колонию за многолетние истязания воспитанников

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На протяжении многих лет родитель-воспитатель учреждения систематически наносила побои проживающим с ней несовершеннолетним детям.

Деталями этого дела в эфире радио «Минск» поделилась официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает агентство «Минск-Новости».

Уголовное дело рассматривалось в суде Борисовского района, и в мае 2019 года обвинительный приговор вступил в законную силу. Женщину наказали тремя годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но амнистия позволит ей выйти на свободу на год раньше.
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Тэги: детский дом истязания женская колония Город: Борисов

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