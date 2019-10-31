Сотрудницу борисовского детдома отправили в колонию за многолетние истязания воспитанников

На протяжении многих лет родитель-воспитатель учреждения систематически наносила побои проживающим с ней несовершеннолетним детям.

Деталями этого дела в эфире радио «Минск» поделилась официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает агентство «Минск-Новости» .

Уголовное дело рассматривалось в суде Борисовского района, и в мае 2019 года обвинительный приговор вступил в законную силу. Женщину наказали тремя годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но амнистия позволит ей выйти на свободу на год раньше.