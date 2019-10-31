«Белавиа» завершает внедрение системы брендовых тарифов с возможностью пассажирам самим выбирать стоимость билета

Об этом заявил 31 октября на пресс-конференции в Минске генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

«Сейчас тарифы есть низкие, есть высокие — система сама в автоматическом режиме управляет в зависимости от спроса на каждом самолете, каждом рейсе. Большой спрос, продано много билетов — система закрывает дешевые классы, и те, кто приходят позже, летят уже по более высокой цене. То есть у пассажира на рейсах "Белавиа" выбора практически нет», — пояснил Гусаров.

В настоящее время «Белавиа», по словам гендиректора, заканчивает разработку и внедрение системы брендовых тарифов, где все тарифы будут разделены на группы. «Пассажир будет выбирать: если он летит с сумкой, без багажа или еще с какими-то ограничениями, значит, его тариф будет минимальным. Если будет один чемодан — тариф другой. Если пассажир не уверен, что воспользуется именно этим билетом, может, его придется менять, тогда он будет приобретать билет третьей-четвертой группы», — сказал Гусаров.

Он также сообщил, что «Белавиа» рассчитывает в 2020 году расширить маршрутную сеть полетов в Казахстан, Испанию и на Кипр. «В Казахстан мы надеемся получить разрешение на полеты в Актау, мы давно хотели бы туда летать, там есть транзит из Европы. Что касается Испании, мы планируем открыть Реус — курортный город», — рассказал гендиректор.

В целом «Белавиа» в настоящее время осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии.