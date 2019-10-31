В правительстве выступили против повторного учреждения ордена Кастуся Калиновского

Министерство юстиции выступило против повторного учреждения ордена Кастуся Калиновского, сообщила депутат Палаты представителей Елена Анисим, которая обращалась с соответствующим предложением к премьер-министру Сергею Румасу.

По словам парламентария, из аппарата Совета министров ее обращение было направлено в Минюст. Ответ на письмо, который она получила на днях, подписал министр Олег Слижевский.

«Министерство выступило против возвращения ордена, — сказала депутат. — Там аргументировали свою позицию тем, что уже есть награды, которые вручаются лицам, заслуживающим признания за особые, в том числе военные, заслуги. Также отмечено, что орден Калиновского в тот период, когда он действовал, так и не был никому присужден».

30 сентября Анисим направила главе правительства обращение с предложением заново учредить орден Кастуся Калиновского, а также соответствующий законопроект и обоснование необходимости его принятия.

Орден Кастуся Калиновского существовал с начала 1996-го по середину 2004 года. Он предназначался для награждения за «самоотверженный поступок, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, пресечении преступных посягательств на их жизнь; за храбрость, проявленную в условиях повышенной опасности при охране общественного порядка, защите государственной собственности, при задержании преступников и вскрытии преступных групп».

16 июня 2004 года начал действовать новый закон о государственных наградах. Орден Калиновского был упразднен.