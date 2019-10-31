«Джокера» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Киностудия Warnеr Brothers выдвинула свой фильм на кинопремию, сообщается на официальной странице компании.

Ленту и исполнителя главной роли Хоакина Феникса номинировали на 16 позиций из 24-х. Картина поборется за звания «лучший фильм», «лучший режиссер», и во всех технических номинациях в частности «лучшие спецэффекты» и «лучший монтаж». Феникса номинировали на «лучшую мужскую роль», а Роберта Де Ниро — на «лучшую мужскую роль второго плана». Актриса Зазе Битц претендует на титул «лучшая женская роль второго плана».

В какие номинации попадет фильм, станет известно до 13 января 2020 года.