«Джокера» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

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Киностудия Warnеr Brothers выдвинула свой фильм на кинопремию, сообщается на официальной странице компании.


Фильм «Джокер» стал самым кассовым в возрастной категории 17+

Ленту и исполнителя главной роли Хоакина Феникса номинировали на 16 позиций из 24-х. Картина поборется за звания «лучший фильм», «лучший режиссер», и во всех технических номинациях в частности «лучшие спецэффекты» и «лучший монтаж». Феникса номинировали на «лучшую мужскую роль», а Роберта Де Ниро — на «лучшую мужскую роль второго плана». Актриса Зазе Битц претендует на титул «лучшая женская роль второго плана».

В какие номинации попадет фильм, станет известно до 13 января 2020 года.
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Тэги: Джокер Оскар Персона: Хоакин Феникс

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