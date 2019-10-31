Алексей Бага покинет пост главного тренера БАТЭ по окончании сезона

Главный тренер действующего чемпиона Беларуси по футболу Алексей Бага покинет свой пост по окончании сезона.

Об этом сообщает Tribuna .

38-летний специалист работает в тренерском штабе борисовчан с 2011 года. В июне 2018-го занял должность главного тренера. С БАТЭ Бага в прошлом сезоне вышел в группу Лиги Европы и стал чемпионом Беларуси.

В нынешнем сезоне клуб не прошел в группу Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в чемпионате страны отстает от лидирующего брестского «Динамо» на шесть очков. Алексей Бага может стать первым тренером за 14 лет, который проиграет чемпионат с БАТЭ.