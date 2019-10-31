«Коллеги кашляли кровью». Кошмарный пожар на складе в Литве тушили 10 дней

Инцидент произошел на складах компании Ekologistika в Алитусе.

Фото: delfi.lt

Департамент охраны окружающей среды Литвы указал, что во время последней проверки нарушения зафиксировали на шести из десяти таких компаний, а на территории некоторых уже фиксировали пожары, сообщает DELFI .

«После первого дежурства мы были, как овощи. Головная боль, очень было сложно. Была страшная тошнота. Поэтому мы сообщили начальству, что прекращаем работу. Он дал отдохнуть. На следующий день тоже была усталость. Потом работали по 12, 16 и больше часов, ведь не бросишь все просто так», — сказал пожарный Дайнюс Мотеюнас.

Его коллега из Друскининкай Тадас Манкявичюс ездил тушить пожар в Алитус в качестве добровольца. После пожара он чувствовал головные боли и боль в горле. «Жена, шутя говорила, ты что, покрышки ел, изо рта неприятно пахло», — уточнил Манкявичюс, прибавив, что некоторые коллеги кашляли кровью.