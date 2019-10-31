Кандидат от БНФ обвинила Лукашенко в краже права выбора

Кандидат в депутаты Палаты представителей от Партии БНФ по столичному Каменногорскому избирательному округу № 101 врач Елена Терешкова выступила на телеканале «Беларусь 3».

«Так называемые слуги народа, чиновничество во главе с человеком, который занимает пост президента, крадут у нас право выбора, право, которое вместе с правом на жизнь гарантировано нам Конституцией», — заявила она.

«Нам в лицо заявляют, что наблюдателям не покажут бюллетени, а победитель выборов может на всю страну заявить, что он приказал занизить процент проголосовавших или что он поделился подписями с другими кандидатами», — отметила Терешкова. Она работает челюстно-лицевым хирургом в 11-й городской клинической больнице и, по ее словам, имеет 20-летний стаж.

В Беларуси, сказала Терешкова, «даже во время выборов кандидат может выйти только на разрешенные улицы только в разрешенное время». «За нас решают, где нам курить, где пить, на каком языке нам говорить, за какую партию голосовать. Даже где состоять, в какой организации», — заявила она.

«Чиновники — это наши с вами наемные работники, — подчеркнула Терешкова. — Мы платим им зарплату из нашего кармана, из наших налогов. Президент — это наемный работник. В цивилизованном мире мэр города — наемный работник. Наняли лодыря, проходимца или дурака — бывает. В следующий раз выберем лучшего».

«Как наемные работники чиновники обязаны отчитаться перед народом за то, куда пошли наши деньги. Чиновники должны своевременно, честно и компетентно отвечать на наши вопросы», — считает кандидат. Однако, по ее словам, они не говорят правду, «даже когда мы хватаем их за руку, ловим на вранье».

Врач выступила «категорически против строительства АЭС». «Нам врут сейчас, нам не скажут правду и тогда, когда случится очередная катастрофа», — убеждена она.

Терешкова также отметила, что Россия — «наш крупный рынок сбыта, перспективный экономический партнер, это наш сосед, в конце концов». «Но большинство белорусов настороженно относится к сближению с Россией. Почему так называемую интеграцию люди на улицах называют словами "аншлюс", "аннексия"? А все потому же. Нам врут чиновники, мы не можем доверять государственным СМИ. Мы не знаем, о чем и с кем договаривается за нашей спиной белорусское правительство. А мы, господа, обязаны это знать, иначе скоро проснемся в чужой стране, под чужим флагом», — сказала кандидат в депутаты.

Она призвала избирателей «дружно, вместе, в полный голос» сказать: «Нет, хватит нами пользоваться, верните власть народу».

В Каменногорском округе помимо Терешковой баллотируются пять кандидатов: члены Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической Грамады, Белорусской патриотической партии, Коммунистической партии и одна беспартийная.