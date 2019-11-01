Кандидат в депутаты: во власти не место тем, кто вытирает ноги и плюет на собственный народ

«Во власти не место тем, кто вытирает ноги о собственных граждан и плюет на собственный народ», — заявил кандидат в депутаты ПП НС Валерий Бычковский.

В ходе своего телевыступления он баллотируется по минскому Западному избирательному округу № 102 от Объединенной гражданской партии, являясь активистом оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и кампании «Европейская Беларусь».

«Власть отгородилась от нас глухой стеной непонимания и выливает нам потоки вранья, — считает кандидат. — Мы должны с вами разрушить эту преступную стену... Современная система не желает и не будет проводить в Беларуси ответственные реформы, для этого необходимо сменить нынешний тупиковый путь и руководство страны. Только совместными усилиями мы можем заставить режим уйти и не портить народу жизнь».

По мнению Бычковского, стране как воздух необходимы политические и экономические реформы. «Будучи ответственными перед своими детьми, мы с вами должны были еще вчера заставить режим уважать выбор и достоинство простых граждан. Уважать народ или уйти в отставку. Но лучше поздно, чем никогда», — заявил кандидат.

«Принцип «моя хата с краю» в случае беды приводит только к тому, что крайняя хата всегда горит первой. Все потому, что хата с краю первым врага встречает, — сказал Бычковский. — Так и сегодня, пока мы молчим, наша хата в мирное время выгорает без огня. Пока мы наблюдаем за властями со своих кухонь, они обкладывают нас узурпаторскими законами, которые все больше ограничивают наши гражданские права и свободы. Режим уже не может обеспечить людям достойное развитие и достойные заработки. В стране строятся и запускаются вредные производства, в Островце под видом АЭС для нас строится новый Чернобыль».

«Более миллиона белорусов постоянно выезжает за границу в поисках работы, молодежь бежит за границу из-за закона об отсрочках и за лучшим образованием. Лучшие белорусские мозги оседают в Москве, Киеве и других столицах мира. Проводится планомерная алкоголизация населения. Реальный уровень жизни неуклонно падает. 25 лет вместо выборов у нас элегантные концерты фокусников», — заявил оппозиционный кандидат.

По его мнению, власти живут в реалиях, оторванных от простого белоруса. «Карманные депутаты поддерживают любое, даже абсурдное решение сверху, как, например, декрет о «тунеядцах». На всех уровнях любые действия и решения чиновников ориентируются исключительно на консервацию и укрепление режима», — считает политик.

«Сейчас эта номенклатура снова лезет в парламент. Провластные кандидаты и их статисты отстаивают исключительно интересы режима, для которого невзгоды просто белоруса не существуют», — заявил Бычковский.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября. В округе № 102 депутатский мандат оспаривают семь человек. Помимо Бычковского это члены Белорусской социал-демократической партии (Громада), Белорусской социал-демократической Громады, Партии БНФ, Либерально-демократической партии, Коммунистической партии и беспартийная.