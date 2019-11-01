Что произошло с рублем

Что произошло с белорусским рублем? На этот вопрос отвечает мониторинг котировок (выставляемых головными отделениями банков), проведенный БелаПАН.

Как сообщается, средний курс доллара за десять месяцев этого года снизился на 5,55% (с 2,1730 до 2,0524 белорусского рубля):

в январе доллар подешевел на 1,09% (до 2,14925 рубля);

в феврале — на 0,58% (до 2,13685);

в марте — на 0,40% (до 2,12835);

в апреле — на 1,22% (до 2,10245);

в мае — на 0,23% (до 2,0976);

в июне — на 2,65% (до 2,0421);

в июле — на 0,44% (до 2,0331);

в августе — вырос на 3,12% (до 2,09645);

в сентябре — снизился на 0,98% (до 2,07595);

в октябре — на 1,13%.

Средний курс покупки уменьшился за последний месяц на 1,16% (с 2,0692 до 2,0453 рубля), продажи — на 1,11% (с 2,0827 до 2,0595).

Биржевой курс доллара снизился с начала года — на 5,01%:

за январь на 0,46% (с 2,1598 до 2,1499 рубля);

за февраль — на 0,53% (до 2,1384);

за март — на 0,46% (до 2,1285);

за апрель — на 1,07% (до 2,1057);

за май — на 0,32% (до 2,0989);

за июнь — на 2,65% (до 2,0433);

за июль — на 0,41% (до 2,0350);

за август — увеличился на 3,10% (до 2,0980);

за сентябрь — уменьшился на 1,04% (до 2,0762);

за октябрь — на 1,18% (до 2,0517).

В январе-октябре 2018-го средний наличный курс доллара вырос на 6,40% (за октябрь — на 0,12%), по итогам года — на 9,09%. В 2017 году американская валюта подорожала на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.