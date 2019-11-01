На пожаре в Волковысском районе погиб мужчина

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Единственная смерть на пожарах в Беларуси в минувшие дежурные сутки была зафиксирована в Волковысском районе.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал о пожаре в деревне Изабелин поступил в дежурную часть РОЧС сегодня в час ночи.

Когда расчеты МЧС прибыли к месту происшествия дом полыхал. Огнем было уничтожено имущество, частично повреждено перекрытие и кровля.

Под обломками было обнаружено тело 56-летнего хозяина дома. Его 85-летняя родственница была спасена благодаря автономному пожарному извещателю.
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Волковыск

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