На пожаре в Волковысском районе погиб мужчина

Единственная смерть на пожарах в Беларуси в минувшие дежурные сутки была зафиксирована в Волковысском районе.

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Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал о пожаре в деревне Изабелин поступил в дежурную часть РОЧС сегодня в час ночи.

Когда расчеты МЧС прибыли к месту происшествия дом полыхал. Огнем было уничтожено имущество, частично повреждено перекрытие и кровля.

Под обломками было обнаружено тело 56-летнего хозяина дома. Его 85-летняя родственница была спасена благодаря автономному пожарному извещателю.